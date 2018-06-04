Виконавча служба Міністерства юстиції України заблокувала роботу підприємства.
Дивися повний текст Київський метрополітен під загрозою закриття.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:35
Київський метрополітен під загрозою закриття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київський метрополітен під загрозою закриття.
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:02
Re: Київський метрополітен під загрозою закриття
Афигеть какая новость. Если закрыть метро, будет транспортный коллапс?
Вот при***, знайте. В долг жить нельзя. Катались в стареньких вагончиках, и катайтесь до тех пор пока не насобираете на новые. С,тарые небось на металлолом и в карман кому надо ушли. А за новые расплачивайся кто хочет. Идийоты, что взять.
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