Виконавча служба Міністерства юстиції України заблокувала роботу підприємства.
Дивися повний текст Київський метрополітен під загрозою закриття.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:35
Київський метрополітен під загрозою закриття
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Дивися повний текст Київський метрополітен під загрозою закриття.
Додано: Сер 11 лип, 2018 06:55
Геть вже довбанулися. Суд-судом, але закривати навіщо? В Києві буде повна дупа.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:59
Вместо метро можно прийти на Майдан. А там или откроют или власть снова поменяется.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:03
AlifeSoft
Эти вам не Янукович, прийдут отморзки марионетки и устроят кровавую баню на майдане и стрелки опять на Москву переводить будут.
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