Про це кореспонденту повідомив голова Комітету економістів Андрій Новак.
Дивися повний текст Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному казначейському рахунку.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:50
Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному...
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Дивися повний текст Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному казначейському рахунку.
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:50
Кто-то говорил, что после прошлой власти осталось мало денег в бюджете, т.к. кто-то их своровал. Возник вопрос, когда же нас обманули, тогда или сейчас? Еще стоит учитывать, что при том бардаке, что творилось, поступления в бюджет били минимальными, бардак был во всем.
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