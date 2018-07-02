Про це кореспонденту повідомив голова Комітету економістів Андрій Новак.
Дивися повний текст Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному казначейському рахунку.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:50
Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному казначейському рахунку.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:07
О, так оказывается Янукович & Со не разграбили страну, а был просто обычный бухгалтерский процесс ;)
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