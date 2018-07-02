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Економіст пояснив стрімке
зменшення коштів на єдиному...

Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:50

Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному...

Пропонуємо до обговорення:
Про це кореспонденту повідомив голова Комітету економістів Андрій Новак.

Дивися повний текст Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному казначейському рахунку.
R2
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О, так оказывается Янукович & Со не разграбили страну, а был просто обычный бухгалтерский процесс ;)
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Так когда врали, сейчас или когда к власти пришли, рассказывая про воровство "попередников" из бюджета?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:49

Re: Економіст пояснив стрімке зменшення коштів на єдиному...

А что за истерика, ЕКС это не резервы, он и существует для того, чтобы с него финансировались бюджетные расходы
Faceless
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