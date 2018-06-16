Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Дивися повний текст Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком борги.
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Додано: Вів 10 лип, 2018 20:54
Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком борги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком борги.
Додано: Вів 10 лип, 2018 20:54
Подскажите банк, где я могу взять кредит в 1 млн. € и мне его аннулируют. Обязуюсь это внести в декларациюю
Додано: Вів 10 лип, 2018 21:53
Бери в любом российском :Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank, БМ-банк. НБУ уже вытянул из них всё что мог путем докапитализации. Продать их невозможно, и вскоре с ними поступят также, как поступили в своё время с украинскими банками в Крыму.
Додано: Вів 10 лип, 2018 22:09
Re: Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком бор
VS уже продали
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