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Киян оштрафували за те, що не
вказали списані банком борги

Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком борги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:54

Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком борги

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком борги.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 20:54

Подскажите банк, где я могу взять кредит в 1 млн. € и мне его аннулируют. Обязуюсь это внести в декларациюю
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 21:53

  link654 написав:Подскажите банк, где я могу взять кредит в 1 млн. € и мне его аннулируют. Обязуюсь это внести в декларациюю


Бери в любом российском :Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank, БМ-банк. НБУ уже вытянул из них всё что мог путем докапитализации. Продать их невозможно, и вскоре с ними поступят также, как поступили в своё время с украинскими банками в Крыму.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 22:09

Re: Киян оштрафували за те, що не вказали списані банком бор

warlamp написав:
  link654 написав:Подскажите банк, где я могу взять кредит в 1 млн. € и мне его аннулируют. Обязуюсь это внести в декларациюю


Бери в любом российском :Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, VS Bank, БМ-банк. НБУ уже вытянул из них всё что мог путем докапитализации. Продать их невозможно, и вскоре с ними поступят также, как поступили в своё время с украинскими банками в Крыму.


VS уже продали
Faceless
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