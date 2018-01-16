RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нейромережа від Nvidia навчилася
видаляти з фотографій...

Нейромережа від Nvidia навчилася видаляти з фотографій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:26

Нейромережа від Nvidia навчилася видаляти з фотографій...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nvidia і вчені з MIT представили штучний інтелект, який може прибирати з фотографій шуми.

Дивися повний текст Нейромережа від Nvidia навчилася видаляти з фотографій шуми і написи (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83090
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 00:26

хренеть....
papchik
 
Повідомлень: 163
З нами з: 17.03.11
Подякував: 121 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 52 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Nvidia представила суперкомп'ютер з рекордною відеокартою
R2 » Чет 29 бер, 2018 08:35
1 188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 бер, 2018 08:35
Tamagoch
Android буде боротися проти шпигунських фотографій
R2 » Чет 22 лют, 2018 08:50
1 271
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 08:50
beilik_andry
Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти...
R2 » Вів 16 січ, 2018 16:32
9 1072
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 13:17
wild2006

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.