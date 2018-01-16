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Нейромережа від Nvidia навчилася видаляти з фотографій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лип, 2018 00:26
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Nvidia і вчені з MIT представили штучний інтелект, який може прибирати з фотографій шуми.
Дивися повний текст Нейромережа від Nvidia навчилася видаляти з фотографій шуми і написи (відео)
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Додано: Сер 11 лип, 2018 00:26
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