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Dropbox розробили технологію
екстремального стиснення...

Dropbox розробили технологію екстремального стиснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:02

Dropbox розробили технологію екстремального стиснення...

Пропонуємо до обговорення:
Особливість технології в тому, що весь контент сайту міститься в гіперпосиланні.

Дивися повний текст Dropbox розробили технологію екстремального стиснення веб-сторінок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:02

Ну да, учитывая сплошной репост то можно весь инет упаковать и выдергивать с какого-то облака
hodkonem36
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