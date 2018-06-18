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Дивися повний текст Dropbox розробили технологію екстремального стиснення веб-сторінок.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:02
Dropbox розробили технологію екстремального стиснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Dropbox розробили технологію екстремального стиснення веб-сторінок.
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:02
Ну да, учитывая сплошной репост то можно весь инет упаковать и выдергивать с какого-то облака
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