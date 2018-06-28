Минулого тижня компанія Apple випустила iOS 11.4.1, в якій з'явилася нова функція, яка блокує інструменти для підбору пароля, такі як GrayKey.
Дивися повний текст Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:04
Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|