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Apple знайшла захист від злому
за допомогою USB-аксесуарів

Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:04

Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня компанія Apple випустила iOS 11.4.1, в якій з'явилася нова функція, яка блокує інструменти для підбору пароля, такі як GrayKey.

Дивися повний текст Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:04

При чем тут полицейские, непонятно :-)
hodkonem36
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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