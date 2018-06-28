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Apple знайшла захист від злому за допомогою USB-аксесуарів
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лип, 2018 07:04
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня компанія Apple випустила iOS 11.4.1, в якій з'явилася нова функція, яка блокує інструменти для підбору пароля, такі як GrayKey.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 07:04
При чем тут полицейские, непонятно :-)
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