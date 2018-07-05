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У Києві подорожчає
проїзд: як платити менше

У Києві подорожчає проїзд: як платити менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:25

У Києві подорожчає проїзд: як платити менше

Пропонуємо до обговорення:
CityOboz розповідає, як заощадити і не ходити пішки.

Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: як платити менше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:25

А маршрутки 20 будут ?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 07:58

Мэр же говорил киевлянам: "будущее за лисапедом"!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:29

Re: як платити

уже ж неоднократно цену подымали, а вагоны все теже
sal
 
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