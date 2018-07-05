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Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: як платити менше.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 07:25
У Києві подорожчає проїзд: як платити менше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві подорожчає проїзд: як платити менше.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:29
Re: як платити
уже ж неоднократно цену подымали, а вагоны все теже
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