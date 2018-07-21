У Києві подорожчає проїзд: як платити менше

Додано: Чет 12 лип, 2018 07:59

Самый лучший рецепт того, как экономить на общественном транспорте, - приобретение соответствующего удостоверения. Такова уж специфика нашей страны. При этом такое вложение сгодится и в других городах, и на электрички, и на пригородные автобусы, а если удостоверение УБД - так еще и в больничке приятные печеньки, разные там бесплатные походы в театры и музеи и т. д. Окупается довольно быстро.



П. С. Тем, кто будет сейчас ядом брызгать - я АТОшник, у меня удостоверение не липовое. Но я считаю, что льготы надо поначалу монетизировать, а затем и вовсе (в существующем виде) отменять, потому что ими пользуются совершенно лишние люди (например, военный прокурор, отслуживший целых две недели в Красноармейске, за 40 км от линии фронта), а крестьяне, например, воспользоваться заслуженными льготами на проезд не могут.



П. П. С. Отмена или существенное ограничение льгот дала бы некоторые резервы для сдерживания стоимости проезда в общественном транспорте