RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві подорожчає
проїзд: як платити менше

У Києві подорожчає проїзд: як платити менше
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 23:30

  Золотой батон написав:Цены Европа. Зарплаты Африка. При яныке было 2 гривны. 8)

а покупательная способность пенсионеров была в 2 раза выше...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 15.07.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 06:06

  Cler написав:
  Золотой батон написав:Цены Европа. Зарплаты Африка. При яныке было 2 гривны. 8)

а покупательная способность пенсионеров была в 2 раза выше...

Боты партии регионов совсем уже бредят: при Ющенке было 50 коп. А покупательная способность была в 4 раза выше.
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2553
З нами з: 19.09.10
Подякував: 383 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 07:59

Самый лучший рецепт того, как экономить на общественном транспорте, - приобретение соответствующего удостоверения. Такова уж специфика нашей страны. При этом такое вложение сгодится и в других городах, и на электрички, и на пригородные автобусы, а если удостоверение УБД - так еще и в больничке приятные печеньки, разные там бесплатные походы в театры и музеи и т. д. Окупается довольно быстро.

П. С. Тем, кто будет сейчас ядом брызгать - я АТОшник, у меня удостоверение не липовое. Но я считаю, что льготы надо поначалу монетизировать, а затем и вовсе (в существующем виде) отменять, потому что ими пользуются совершенно лишние люди (например, военный прокурор, отслуживший целых две недели в Красноармейске, за 40 км от линии фронта), а крестьяне, например, воспользоваться заслуженными льготами на проезд не могут.

П. П. С. Отмена или существенное ограничение льгот дала бы некоторые резервы для сдерживания стоимости проезда в общественном транспорте
max_us_ua
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 17.11.08
Подякував: 583 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 21:55

Re: У Києві подорожчає проїзд: як платити менше

А как платить меньше, если в результате ещё и маршрутки взвинтят цены, вместо 6-7 грн. тоже накинут себе до 10+ грн. Кличко ещё рецепта не выдумал?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 201
З нами з: 23.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 22:01

Re: У Києві подорожчає проїзд: як платити менше

  nittochca написав:Кличко ещё рецепта не выдумал?
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1653
З нами з: 03.12.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 15:50

  nittochca написав:А как платить меньше, если в результате ещё и маршрутки взвинтят цены, вместо 6-7 грн. тоже накинут себе до 10+ грн. Кличко ещё рецепта не выдумал?

рецепт простой - ходите пешком... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 15.07.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:35

Говорят в Таллине общественный транспорт бесплатно сделали, типа это решает проблемы экологии и пробок в центре, хз чем эсты думают, могли бы навариться и бабло попилить.
Bayern
 
Повідомлень: 312
З нами з: 03.06.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:45

  nittochca написав:А какой штраф за безбилетный проезд ? Сейчас 80 , а станет 160 и что будут делать с безбилетниками у которых нет в кармане 160?


Вешать прямо на Крещатике ))
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 13.02.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 16:47

  Bayern написав:Говорят в Таллине общественный транспорт бесплатно сделали, типа это решает проблемы экологии и пробок в центре, хз чем эсты думают, могли бы навариться и бабло попилить.

ну так в Таллине власть народная, а у нас антинародная... :mrgreen:
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 15.07.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 17:17

  Cler написав:
  Bayern написав:Говорят в Таллине общественный транспорт бесплатно сделали, типа это решает проблемы экологии и пробок в центре, хз чем эсты думают, могли бы навариться и бабло попилить.

ну так в Таллине власть народная, а у нас антинародная... :mrgreen:

Угадайте почему и как так вышло?
барабашов
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 16.06.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві порівняли вартість проїзду з європейськими країнами 1, 2
R2 » Суб 21 лип, 2018 09:28
17 905
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 13:21
Gastarbaiter
У Києві встановлять LED-лампи на суму 30 млн євро 1, 2, 3
R2 » П'ят 20 лип, 2018 12:41
26 1008
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лип, 2018 12:18
Yura_Gag
Проїзд як в ЄС: Омелян розповів, де буде перша платна...
R2 » П'ят 20 лип, 2018 08:36
6 276
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 00:50
miroshnich007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.