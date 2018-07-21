а покупательная способность пенсионеров была в 2 раза выше...
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Додано: Сер 11 лип, 2018 23:30
Додано: Чет 12 лип, 2018 06:06
Додано: Чет 12 лип, 2018 07:59
Самый лучший рецепт того, как экономить на общественном транспорте, - приобретение соответствующего удостоверения. Такова уж специфика нашей страны. При этом такое вложение сгодится и в других городах, и на электрички, и на пригородные автобусы, а если удостоверение УБД - так еще и в больничке приятные печеньки, разные там бесплатные походы в театры и музеи и т. д. Окупается довольно быстро.
П. С. Тем, кто будет сейчас ядом брызгать - я АТОшник, у меня удостоверение не липовое. Но я считаю, что льготы надо поначалу монетизировать, а затем и вовсе (в существующем виде) отменять, потому что ими пользуются совершенно лишние люди (например, военный прокурор, отслуживший целых две недели в Красноармейске, за 40 км от линии фронта), а крестьяне, например, воспользоваться заслуженными льготами на проезд не могут.
П. П. С. Отмена или существенное ограничение льгот дала бы некоторые резервы для сдерживания стоимости проезда в общественном транспорте
Додано: Чет 12 лип, 2018 21:55
Re: У Києві подорожчає проїзд: як платити менше
А как платить меньше, если в результате ещё и маршрутки взвинтят цены, вместо 6-7 грн. тоже накинут себе до 10+ грн. Кличко ещё рецепта не выдумал?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
Додано: Чет 12 лип, 2018 22:01
Re: У Києві подорожчає проїзд: як платити менше
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 22 лип, 2018 15:50
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:35
Говорят в Таллине общественный транспорт бесплатно сделали, типа это решает проблемы экологии и пробок в центре, хз чем эсты думают, могли бы навариться и бабло попилить.
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:45
Додано: Нед 22 лип, 2018 16:47
Додано: Нед 22 лип, 2018 17:17
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