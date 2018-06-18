У п'ятницю в Міністерстві інфраструктури відбулася нарада, де розглядалися перспективи розвитку авіації в Україні.
Дивися повний текст Під Києвом на місці аеродрому побудують міжнародний аеропорт за €52 млн.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:11
Під Києвом на місці аеродрому побудують міжнародний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Під Києвом на місці аеродрому побудують міжнародний аеропорт за €52 млн.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:11
Постройте, пожалуйста, аэропорт Днепр. 1миллионный город в заложниках у одного террориста. В Киеве ещё куча резервов, терминал F стоит закрытый в KBP, а из Днепра ситуация аховая.
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