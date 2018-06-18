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Під Києвом на місці аеродрому
побудують міжнародний...

Під Києвом на місці аеродрому побудують міжнародний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:11

Під Києвом на місці аеродрому побудують міжнародний...

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю в Міністерстві інфраструктури відбулася нарада, де розглядалися перспективи розвитку авіації в Україні.

Дивися повний текст Під Києвом на місці аеродрому побудують міжнародний аеропорт за €52 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:11

Постройте, пожалуйста, аэропорт Днепр. 1миллионный город в заложниках у одного террориста. В Киеве ещё куча резервов, терминал F стоит закрытый в KBP, а из Днепра ситуация аховая.
sanyok
 
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