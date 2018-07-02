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Підприємства "Нафтогазу
України" за 6 місяців сплатили...

Підприємства "Нафтогазу України" за 6 місяців сплатили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:19

Підприємства "Нафтогазу України" за 6 місяців сплатили...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження від групи склали 17,7% загальних доходів держбюджету за шість місяців.

Дивися повний текст Підприємства \"Нафтогазу України\" за 6 місяців сплатили до держбюджету 72 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:19

Це українці заплатили подвійну,а то і потрійну ціну за свій Український газ.Нафтогаз в данному випадку виконує роль бариги і не більше.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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