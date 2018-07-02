Надходження від групи склали 17,7% загальних доходів держбюджету за шість місяців.
Дивися повний текст Підприємства \"Нафтогазу України\" за 6 місяців сплатили до держбюджету 72 млрд грн.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:19
Підприємства "Нафтогазу України" за 6 місяців сплатили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємства \"Нафтогазу України\" за 6 місяців сплатили до держбюджету 72 млрд грн.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:19
Це українці заплатили подвійну,а то і потрійну ціну за свій Український газ.Нафтогаз в данному випадку виконує роль бариги і не більше.
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