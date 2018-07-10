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Підприємства "Нафтогазу
України" за 6 місяців сплатили...

Підприємства "Нафтогазу України" за 6 місяців сплатили...
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:19

Підприємства "Нафтогазу України" за 6 місяців сплатили...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження від групи склали 17,7% загальних доходів держбюджету за шість місяців.

Дивися повний текст Підприємства \"Нафтогазу України\" за 6 місяців сплатили до держбюджету 72 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:19

Це українці заплатили подвійну,а то і потрійну ціну за свій Український газ.Нафтогаз в данному випадку виконує роль бариги і не більше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:01

Хитросделанные "профессиональные менеджеры" Нефтегаза в очередной газ показали свой профессионализм, объединив мух и котлет в одну сумму для большей внушительности.

А непрофессиональные журналисты в очередной раз это съели, не попросив разделить на непосредственно налоги и непосредственно дивиденды.

Так вот - попробуем. За первое полугодие 2018, к сожалению, открытых сведений пока нет, но есть за 2017 год.

Итак, сумма выплаченных в госбюджет дивидендов составила 8 млрд грн при чистой прибыли 39,3 млрд грн. Это 20%. При определенных Кабмином минимумах 30% от чистой прибыли. А эти минимумы были еще и понижены с 75% до 30% (до 2016 года компания платила не менее 75% от прибыли).

Причем что важно - согласно решения Набсовета за 2017 год должны были выплатить 13 млрд, но перечислено было всего 8 млрд. Что хочу, то и творю...

Получается, что 80%, или более 31 млрд грн только за 2017 год лежат на счетах Нефтегаза, и "профессиональные менеджеры" рулят ими, как захочется. Например, 1.2 млрд на выплаты премий себе. А премии, как известно, платятся не из прибыли, а пожатся на расходы фонда оплаты труда. То есть такие огромные прибыли компания получает уже с учетом огромных бонусов, значит реальная прибыль без этих коррупционных начислений еще выше.

https://delo.ua/business/naftogaz-zapla ... et-343885/

А налогов компания заплатила 78 млрд грн.

https://delo.ua/business/gruppa-naftoga ... en-337575/

8 + 78 = 84. 8 / 84 = 9.5%

Так что если разделить сумму 72 млрд грн "уплаченных в бюджет налогов и дивидендов за 1-е полугодие 2018", соответственно, на налоги и дивиденды, получится примерно 90% и 10%, или 65 млрд и 7 млрд.

Налоги, как известно, и как правильно было отмечено выше, платит не компания, а потребители. Компания - это просто их налоговый агент
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:13

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Надходження від групи склали 17,7% загальних доходів держбюджету за шість місяців.

Дивися повний текст Підприємства "Нафтогазу України" за 6 місяців сплатили до держбюджету 72 млрд грн.


Вот это да!
Срочно премию минимум лимон баксов и по бронированному кадиллаку этим "эффективным менеджерам"!
Всё IMHO
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