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Підприємства Ахметова стали
найбільшими одержувачами ПДВ

Підприємства Ахметова стали найбільшими одержувачами ПДВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:25

Підприємства Ахметова стали найбільшими одержувачами ПДВ

Пропонуємо до обговорення:
Лідирують два афільовані з «Метінвестом» меткомбінати.

Дивися повний текст Підприємства Ахметова стали найбільшими одержувачами ПДВ.
R2
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