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Продажі смартфонів HTC
впали майже на 70%

Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55

Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%

Пропонуємо до обговорення:
За червень 2018-го вдалося продати на 68% менше смартфонів, ніж за рік до цього.

Дивися повний текст Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55

Я вже більше 5 років користуюся флагманами HTC і дуже задоволений. Шкода, якщо їх не стане, але U12+ вже замовив.
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