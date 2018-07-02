За червень 2018-го вдалося продати на 68% менше смартфонів, ніж за рік до цього.
Дивися повний текст Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55
Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%
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Дивися повний текст Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55
Я вже більше 5 років користуюся флагманами HTC і дуже задоволений. Шкода, якщо їх не стане, але U12+ вже замовив.
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