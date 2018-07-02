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Продажі смартфонів HTC
впали майже на 70%

Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55

Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%

Пропонуємо до обговорення:
За червень 2018-го вдалося продати на 68% менше смартфонів, ніж за рік до цього.

Дивися повний текст Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55

Я вже більше 5 років користуюся флагманами HTC і дуже задоволений. Шкода, якщо їх не стане, але U12+ вже замовив.
fm_956
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:05

Re: Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%

Купил когда то жене одну из моделей, можно было три подобных по производительности китайца взять. А китайца взял ребенку. У жены навернулся полностью без возможности ремонта на 13-м месяце эксплуатации(гарантия год), а у ребенка года три отпахал, выбросили по старости.
HTC дорогие понты.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:44

  p_a_l написав:Купил когда то жене одну из моделей, можно было три подобных по производительности китайца взять. А китайца взял ребенку. У жены навернулся полностью без возможности ремонта на 13-м месяце эксплуатации(гарантия год), а у ребенка года три отпахал, выбросили по старости.
HTC дорогие понты.

Мой старенький HTC One V, старше 5 лет, до сих пор работает, и даже корпус в таком отличном состоянии будто только куплен, при том что не использовал ни чехлов (их и найти сложно) ни защитных пленок. Лежит как запасной на всякий случай. Так что в плане качества исполнения, надежности у меня к HTC никаких претензий нет.
О каких понтах про HTC может идти речь? Обычный средний сегмент. Не яблофоны и даже не самсунги
Faceless
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