За червень 2018-го вдалося продати на 68% менше смартфонів, ніж за рік до цього.
Дивися повний текст Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55
Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%.
Додано: Сер 11 лип, 2018 08:55
Я вже більше 5 років користуюся флагманами HTC і дуже задоволений. Шкода, якщо їх не стане, але U12+ вже замовив.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:05
Re: Продажі смартфонів HTC впали майже на 70%
Купил когда то жене одну из моделей, можно было три подобных по производительности китайца взять. А китайца взял ребенку. У жены навернулся полностью без возможности ремонта на 13-м месяце эксплуатации(гарантия год), а у ребенка года три отпахал, выбросили по старости.
HTC дорогие понты.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:44
Мой старенький HTC One V, старше 5 лет, до сих пор работает, и даже корпус в таком отличном состоянии будто только куплен, при том что не использовал ни чехлов (их и найти сложно) ни защитных пленок. Лежит как запасной на всякий случай. Так что в плане качества исполнения, надежности у меня к HTC никаких претензий нет.
О каких понтах про HTC может идти речь? Обычный средний сегмент. Не яблофоны и даже не самсунги
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