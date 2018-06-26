Водночас попит на нафтопродукти в США зросте незначно, прогнозують американські експерти.
Дивися повний текст США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:10
США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку
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Дивися повний текст США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку.
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:10
По газу они уже стали. А повышение по нефти идет по 1.5 млн баррелей в год. За два года они перекроют 100% добычи того же Ирана
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