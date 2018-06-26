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США в 2019 році можуть стати
світовим лідером нафтовидобутку

США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:10

США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку

Пропонуємо до обговорення:
Водночас попит на нафтопродукти в США зросте незначно, прогнозують американські експерти.

Дивися повний текст США в 2019 році можуть стати світовим лідером нафтовидобутку.
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:10

По газу они уже стали. А повышение по нефти идет по 1.5 млн баррелей в год. За два года они перекроют 100% добычи того же Ирана
https://alifesoft.livejournal.com/26351.html
https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafH ... rfpus2&f=w
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