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Стало відомо, в яких країнах
ЄС відбулося найбільше...

Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:47

Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
У період з 2010 по 2017 рік ціни на житло зросли на 11% в ЄС і на 6% в єврозоні.

Дивися повний текст Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше зростання цін на житло.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:47

Ппц база сравнения... почему 2006 год? Почему 12 лет период? Видимо ну очень нужно было показать рост так как в сравнении с тем же 2008 все не так радужно :-)
dotster
 
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