У період з 2010 по 2017 рік ціни на житло зросли на 11% в ЄС і на 6% в єврозоні.
Дивися повний текст Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше зростання цін на житло.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:47
Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, в яких країнах ЄС відбулося найбільше зростання цін на житло.
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:47
Ппц база сравнения... почему 2006 год? Почему 12 лет период? Видимо ну очень нужно было показать рост так как в сравнении с тем же 2008 все не так радужно :-)
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