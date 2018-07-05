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США готують нові мита
на китайські товари

США готують нові мита на китайські товари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:54

США готують нові мита на китайські товари

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з ситуацією.

Дивися повний текст США готують нові мита на китайські товари.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 09:55

Получат ответку. Но сейчас им хоть трава ни расти, надо надуть пузыри и слиться.
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