Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з ситуацією.
Дивися повний текст США готують нові мита на китайські товари.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 09:54
США готують нові мита на китайські товари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США готують нові мита на китайські товари.
Додано: Сер 11 лип, 2018 09:55
Получат ответку. Но сейчас им хоть трава ни расти, надо надуть пузыри и слиться.
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