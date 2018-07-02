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Водії на "єврономерах"
заблокували центр Києва і...

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:54

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

Пропонуємо до обговорення:
Центр Києва сьогодні вранці, 11 липня, перекрили водії автомобілів на єврономерах.

Дивися повний текст Водії на \"єврономерах\" заблокували центр Києва і погрожують перекрити дороги до аеропортів.
R2
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владельцы помоек на колёсах негодуют
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:58

быстрее бы подключили полицию к таможенной базе
andrey743
 
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Европейской столице - европейские номера! :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:01

Чиновников допустивших такое "стихийное бедствие" к ответу - пожизненный срок тюремного заключения
skartem_ua
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:16

andrey743 ..в смысле "быстрее бы подключили"?!..уже отрапортовали, что вроде как ментам дали доступ к "Рубежу"?!... копам и делать-то ниче не надо - "косяк" добычи сам приплыл в сети сегодня утром: подходи к каждому, сверяй дату въезда в страну по базе "Рубеж", - штрафуй, вывози на лафетах на штрафплощадки пачками... кие проблемы?...

П.С... я лично ПРОТИВ "евроблях" на дорогах, но ЗА вменяемую растаможку (300..400 долл//евро) за тачку в ИСПРАВНОМ тех.состоянии и сотв. ЕКО-стандарту не ниже ЕВРО-4..
maestro71
 
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Ни одна сволочь не улетит с наколядованым
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:32

Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?
makishin60
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:37

Дожимайте ребята этих скунсов....
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:41

  makishin60 написав:Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?

Даже в "загнивающей" россии и Крыму авто дешевле на 30%. Про ОАЭ даже не хочется говорить.
LOKY
 
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