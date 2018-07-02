Центр Києва сьогодні вранці, 11 липня, перекрили водії автомобілів на єврономерах.
Дивися повний текст Водії на \"єврономерах\" заблокували центр Києва і погрожують перекрити дороги до аеропортів.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:54
Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Дивися повний текст Водії на \"єврономерах\" заблокували центр Києва і погрожують перекрити дороги до аеропортів.
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:01
Чиновников допустивших такое "стихийное бедствие" к ответу - пожизненный срок тюремного заключения
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:16
andrey743 ..в смысле "быстрее бы подключили"?!..уже отрапортовали, что вроде как ментам дали доступ к "Рубежу"?!... копам и делать-то ниче не надо - "косяк" добычи сам приплыл в сети сегодня утром: подходи к каждому, сверяй дату въезда в страну по базе "Рубеж", - штрафуй, вывози на лафетах на штрафплощадки пачками... кие проблемы?...
П.С... я лично ПРОТИВ "евроблях" на дорогах, но ЗА вменяемую растаможку (300..400 долл//евро) за тачку в ИСПРАВНОМ тех.состоянии и сотв. ЕКО-стандарту не ниже ЕВРО-4..
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:32
Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:41
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