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Водії на "єврономерах"
заблокували центр Києва і...

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:42

Я бы проще сделал. Ввел бы винетки по всей Украине. Для украинских номеров 100грн в месяц, для "иностранцев" 10 евро 10 дней.(так же как для нас в европе). Сколько там евроблях насобиралось? 3миллиона? Это миллиард евро в год в бюджет только с евроблях.
Рассказывают тут про дешевизну авто в европе. У каждой страны свои проблемы и их надо решать. Нахрен вы тут нужны на дымящих корытах, без какой либо отвественности в кол-ве трех миллионов и неплатящие никаких налогов? Вон в Дании от 105 до 180% налог на регистрацию авто, тоже европа.
krut1la
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:44

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  LOKY написав:Даже в "загнивающей" россии и Крыму авто дешевле на 30%. Про ОАЭ даже не хочется говорить.

а в израиле дороже, и акцизы с налогами больше.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:46

LOKY
Крузаки(тойоты Ленд Краузер 80-90-100-120) в раше не дешевле. По 10-15ти летним сужу. Совсем новые(200е 2012-14г.г.) малость дешевле, но там их тысячами в месяц продавали тогда и сейчас много вышло на рынок вторички таких(с большим чем у нас пробегом правда, специфика страны, ездят багатые много и по багатому).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:47

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  makishin60 написав:Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине

Потому что головой надо думать.
Стоимость обслуживания после окончания гарантии (помним про высокие зарплаты в Европе, в том числе и у автослесарей) + страховки + сборы, в т.ч. экологические начинает превышать разумные пределы, поэтому такой автомобиль нужно скинуть за любую цену.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:52

Ах, за цены заговорили, за благо для людей. Сперва меняйте законы, потом везите себе хоть телеги, а не наоборот.

А то навезшие себе евроблях пытаются решить свой шкурный вопрос под видом благого дела. Курам на смех.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:02

  makishin60 написав:Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?


Потомучто владельцы авто в Европе выставляю цену ниже,чем украинцы, хотя в автосалонах цена примерно одинакова. + содержание старых авто в Европе слишком дорого, + ограничения на въезд с авто ниже Евро4, + строгий техосмотр. По этим причинам старые авто в Европе продают по цене металлолома, а в Украине владельцы считают что 10ти летняя машина должна стоить почти как новая.
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:06

LOKY В РФ запретили ввозить евробляхи, а ввозную пошлину подняли до 30% на новые. В ЕС -еще выше пошлинЫ, только заградительными пошлинами, можно заставить производить авто -здесь.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:08

  maestro71 написав:andrey743 ..в смысле "быстрее бы подключили"?!..уже отрапортовали, что вроде как ментам дали доступ к "Рубежу"?!... копам и делать-то ниче не надо - "косяк" добычи сам приплыл в сети сегодня утром: подходи к каждому, сверяй дату въезда в страну по базе "Рубеж", - штрафуй, вывози на лафетах на штрафплощадки пачками... кие проблемы?...

П.С... я лично ПРОТИВ "евроблях" на дорогах, но ЗА вменяемую растаможку (300..400 долл//евро) за тачку в ИСПРАВНОМ тех.состоянии и сотв. ЕКО-стандарту не ниже ЕВРО-4..
Лише по року випуску або по ЄВРО (4 чи 5). Інакше за 100$ будуть видавати довідки, що 25річне ржаве корито без гальм з пробігом 500 тис+ - в ідеальному тех.стані
manko74
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:10

  LOKY написав:
  makishin60 написав:Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?

Даже в "загнивающей" россии и Крыму авто дешевле на 30%. Про ОАЭ даже не хочется говорить.


Японские авто, изготовленные в Японии, в Европе дороже. И что?
Но я бы мого понять вой о "нищих украинцах", если бы в Украину ввозились авто эконом-класса... Но большая половина авто "на б***"- это бизнес- и премиум- класс : BMW, AUDI A6, A8... И ездят на них либо безработные, либо единщики...
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:12

  Pegasmaster написав:
  LOKY написав:Даже в "загнивающей" россии и Крыму авто дешевле на 30%. Про ОАЭ даже не хочется говорить.

а в израиле дороже, и акцизы с налогами больше.


Вот только минимальная зарплата в Израиле 1500 баксов
back in USSR
slavek
 
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