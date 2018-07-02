Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

Додано: Сер 11 лип, 2018 11:42

Я бы проще сделал. Ввел бы винетки по всей Украине. Для украинских номеров 100грн в месяц, для "иностранцев" 10 евро 10 дней.(так же как для нас в европе). Сколько там евроблях насобиралось? 3миллиона? Это миллиард евро в год в бюджет только с евроблях.

Рассказывают тут про дешевизну авто в европе. У каждой страны свои проблемы и их надо решать. Нахрен вы тут нужны на дымящих корытах, без какой либо отвественности в кол-ве трех миллионов и неплатящие никаких налогов? Вон в Дании от 105 до 180% налог на регистрацию авто, тоже европа.