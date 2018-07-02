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Водії на "єврономерах"
заблокували центр Києва і...

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:15

  slavek написав:
  Pegasmaster написав:
  LOKY написав:Даже в "загнивающей" россии и Крыму авто дешевле на 30%. Про ОАЭ даже не хочется говорить.

а в израиле дороже, и акцизы с налогами больше.


Вот только минимальная зарплата в Израиле 1500 баксов

Спершу взнайте, скільки в Англії страховка на 15-річну машину. І чи реально в Німеччині пройти тех.огляд на несправну "євробляху". Тоді і поговоримо, чому вони там такі дешеві.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:33

  makishin60 написав:Почему в Европе при их хороших зарплатах машины дешевле чем в нищей Украине ? неужели убитый жигуль или ланос лучше подержанной европейской машины ?

А разве дело только в машинах? В нашей "бохатой" стране? Вот прям свежий пример приведу. Вчера искали товарищу новый телевизор, остановились на модели LG 55UJ630V. В магазинах наших он везде официальный стоит 26 тысяч гривень, сборка: рф-страна-агрессор.
В то же время, точно такой же, но серый, сборка Польша, стоит 15 тысяч гривень.
26 и 15. Вот и скажите сами, совесть у них есть? Понимаю, начнутся сказки про надо платить "налоги", чиновникам не хватает на премию и новый броневик и прочее блаблабла, но ведь и в Польше он не по себестоимости закуплен. Да и население у нас беднее в разы даже Польши, чтобы переплачивать на 75% дороже.
И так с машинами, товарами, газом, углем, бензином - во всем. Налоги +40-50%, ниже нет, иначе нашему государству такой "бизнес" - не бизнес.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:49

я вот не пойму, почему все так уцепились за евробляхи, а не за выбросы...?
Как по мне ПРИОРИТЕТОМ должны быть выбросы вредных веществ при эксплуатации. Хочет человек ездить на евробляхе - не вопрос, НО пусть замеряют выбросы при выхлопе, и ПЛАТИТ ЗА КАЖДЫЙ ГРАММ этих выбросов, при этом ЭТО ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ ВСЕХ АВТО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ в Украине, хоть жигули, хоть ланос, не важно на какой он регистрации и ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРУЗОВЫХ АВТО И АВТОБУСОВ !!!! Да и плата за каждый ЛИШНИЙ грамм/процент вредных выбросов должна быть ДРАКОНОВСКАЯ/КОСМИЧЕСКАЯ и штраф..... вплоть до конфискации транспортного средства !!! А растаможка должна быть 300-500 долл. Вот пусть везут авто и думают СМОГУТ они вписаться в эко стандарты или нет.
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:55

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  lwa написав:я вот не пойму, почему все так уцепились за евробляхи, а не за выбросы...?

Потому что выбросы это далеко не первая и не единственная проблема евроблях. Авто, не оформленные на реальных владельцев, которые в случае ДТП спокойно могут кинуть машину и избежать ответственности, они типа ничья
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:07

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  slavek написав:Вот только минимальная зарплата в Израиле 1500 баксов

это весомый повод не платить налоги и нарушать таможенные правила в Украине.
отличная логика.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:09

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  EKO написав:В магазинах наших он везде официальный стоит 26 тысяч гривень, сборка: рф-страна-агрессор.
В то же время, точно такой же, но серый, сборка Польша, стоит 15 тысяч гривень.
26 и 15. Вот и скажите сами, совесть у них есть?

на польский не распространяется официальная гарантия.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:12

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  lwa написав:Как по мне ПРИОРИТЕТОМ должны быть выбросы вредных веществ при эксплуатации. Хочет человек ездить на евробляхе - не вопрос, НО пусть замеряют выбросы при выхлопе, и ПЛАТИТ ЗА КАЖДЫЙ ГРАММ этих выбросов

причём тут выбросы? налоги и акцизы не заплачены при ввозе, таможенные правила ввоза нарушены, а вы про какие-то выбросы.
один камаз по городу проедет = 100 евроблях по выбросам.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:15

Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

  Pegasmaster написав:причём тут выбросы? налоги и акцизы не заплачены при ввозе, таможенные правила ввоза нарушены, а вы про какие-то выбросы.
один камаз по городу проедет = 100 евроблях по выбросам.


Это называется "размазать" тему :) Вы им за нарушения, а они вам про зарплату в 1500 баксов в Израиле :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:19

расх**рити до чортів всі ці євробляхи. вони клали болт на українські закони і українську державу, чому перед ними треба стелитися владі???
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 13:31

Re: на євро

  alextkachev86 написав:євробляхи. вони клали болт на українські закони і українську державу, чому перед ними треба стелитися владі

Пусть не стелится. 3-й майдан, говорят волонтеры, Украины не выдержит.
sal
 
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