Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

Спершу взнайте, скільки в Англії страховка на 15-річну машину. І чи реально в Німеччині пройти тех.огляд на несправну "євробляху". Тоді і поговоримо, чому вони там такі дешеві.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 12:15
Спершу взнайте, скільки в Англії страховка на 15-річну машину. І чи реально в Німеччині пройти тех.огляд на несправну "євробляху". Тоді і поговоримо, чому вони там такі дешеві.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:33
А разве дело только в машинах? В нашей "бохатой" стране? Вот прям свежий пример приведу. Вчера искали товарищу новый телевизор, остановились на модели LG 55UJ630V. В магазинах наших он везде официальный стоит 26 тысяч гривень, сборка: рф-страна-агрессор.
В то же время, точно такой же, но серый, сборка Польша, стоит 15 тысяч гривень.
26 и 15. Вот и скажите сами, совесть у них есть? Понимаю, начнутся сказки про надо платить "налоги", чиновникам не хватает на премию и новый броневик и прочее блаблабла, но ведь и в Польше он не по себестоимости закуплен. Да и население у нас беднее в разы даже Польши, чтобы переплачивать на 75% дороже.
И так с машинами, товарами, газом, углем, бензином - во всем. Налоги +40-50%, ниже нет, иначе нашему государству такой "бизнес" - не бизнес.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:49
я вот не пойму, почему все так уцепились за евробляхи, а не за выбросы...?
Как по мне ПРИОРИТЕТОМ должны быть выбросы вредных веществ при эксплуатации. Хочет человек ездить на евробляхе - не вопрос, НО пусть замеряют выбросы при выхлопе, и ПЛАТИТ ЗА КАЖДЫЙ ГРАММ этих выбросов, при этом ЭТО ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ ВСЕХ АВТО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ в Украине, хоть жигули, хоть ланос, не важно на какой он регистрации и ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРУЗОВЫХ АВТО И АВТОБУСОВ !!!! Да и плата за каждый ЛИШНИЙ грамм/процент вредных выбросов должна быть ДРАКОНОВСКАЯ/КОСМИЧЕСКАЯ и штраф..... вплоть до конфискации транспортного средства !!! А растаможка должна быть 300-500 долл. Вот пусть везут авто и думают СМОГУТ они вписаться в эко стандарты или нет.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:55
Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
Потому что выбросы это далеко не первая и не единственная проблема евроблях. Авто, не оформленные на реальных владельцев, которые в случае ДТП спокойно могут кинуть машину и избежать ответственности, они типа ничья
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:07
Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:09
Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:12
Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
причём тут выбросы? налоги и акцизы не заплачены при ввозе, таможенные правила ввоза нарушены, а вы про какие-то выбросы.
один камаз по городу проедет = 100 евроблях по выбросам.
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:15
Re: Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:19
расх**рити до чортів всі ці євробляхи. вони клали болт на українські закони і українську державу, чому перед ними треба стелитися владі???
Додано: Сер 11 лип, 2018 13:31
Re: на євро
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