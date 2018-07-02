Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

Додано: Сер 11 лип, 2018 12:49

я вот не пойму, почему все так уцепились за евробляхи, а не за выбросы...?

Как по мне ПРИОРИТЕТОМ должны быть выбросы вредных веществ при эксплуатации. Хочет человек ездить на евробляхе - не вопрос, НО пусть замеряют выбросы при выхлопе, и ПЛАТИТ ЗА КАЖДЫЙ ГРАММ этих выбросов, при этом ЭТО ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ ВСЕХ АВТО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ в Украине, хоть жигули, хоть ланос, не важно на какой он регистрации и ОБЯЗАТЕЛЬНО ГРУЗОВЫХ АВТО И АВТОБУСОВ !!!! Да и плата за каждый ЛИШНИЙ грамм/процент вредных выбросов должна быть ДРАКОНОВСКАЯ/КОСМИЧЕСКАЯ и штраф..... вплоть до конфискации транспортного средства !!! А растаможка должна быть 300-500 долл. Вот пусть везут авто и думают СМОГУТ они вписаться в эко стандарты или нет.