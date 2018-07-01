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Зростання зарплат і перекази
заробітчан: українці...

Зростання зарплат і перекази заробітчан: українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:57

Зростання зарплат і перекази заробітчан: українці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в НБУ.

Дивися повний текст Зростання зарплат і перекази заробітчан: українці активно кладуть гроші на депозити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:57

Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
https://youtu.be/f_EDz0IgiEo
серенький
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Растёт процент жиров в масле :-)
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