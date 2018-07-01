Про це повідомили в НБУ.
Дивися повний текст Зростання зарплат і перекази заробітчан: українці активно кладуть гроші на депозити.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:57
Зростання зарплат і перекази заробітчан: українці...
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Дивися повний текст Зростання зарплат і перекази заробітчан: українці активно кладуть гроші на депозити.
Додано: Сер 11 лип, 2018 10:57
Кончилось время депозитов, кончилось время паразитов...
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