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Водії на "єврономерах"
заблокували центр Києва і...

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:59

Водії на "єврономерах" заблокували центр Києва і...

Пропонуємо до обговорення:
Центр Києва сьогодні вранці, 11 липня, перекрили водії автомобілів на єврономерах.

Дивися повний текст Водії на \"єврономерах\" заблокували центр Києва і погрожують перекрити дороги до аеропортів.
R2
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