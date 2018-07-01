Кравцов розповів, коли локомотив компанії General Electric відправиться в Україну
Дивися повний текст З'явилися фото першого американського локомотива для \"Укрзалізниці\".
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:29
З'явилися фото першого американського локомотива для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З'явилися фото першого американського локомотива для \"Укрзалізниці\".
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:29
так они еще будут доукомплектовываться в Украине, какова же их конечная стоимость будет?
Додано: Сер 11 лип, 2018 11:35
Всё IMHO
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