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З'явилися фото першого
американського локомотива для...

З'явилися фото першого американського локомотива для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:29

З'явилися фото першого американського локомотива для...

Пропонуємо до обговорення:
Кравцов розповів, коли локомотив компанії General Electric відправиться в Україну

Дивися повний текст З'явилися фото першого американського локомотива для \"Укрзалізниці\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:29

так они еще будут доукомплектовываться в Украине, какова же их конечная стоимость будет?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:35

  Cactus написав:какова же их конечная стоимость будет?

Чем больше - тем лучше :-)
Всё IMHO
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