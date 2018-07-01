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З'явилися фото першого
американського локомотива для...

З'явилися фото першого американського локомотива для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 03:56

  Pegasmaster написав:
  Shram написав:Глядя на те рожи что сейчас во власти, и на их поступки, мой опыт и интуиция подсказывают, что так и будет.

такие же рожи, что и раньше.
не обманывайте хотя бы себя.


Именно, те же рожи.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 05:28

  Cler написав:имея в стране собственные предприятия по производству локомотивов только идиоты или продажные коррупционеры могут покупать их в америке...

Бред, нет у нас мощностей для постройки локомотивов. Единственный завод захватила рашка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 07:47

В технических характеристиках локомотива на первом месте стоит примечание, что "...изделие отлично пилится...".
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:11

  BIGor написав:
  Cler написав:имея в стране собственные предприятия по производству локомотивов только идиоты или продажные коррупционеры могут покупать их в америке...

Бред, нет у нас мощностей для постройки локомотивов. Единственный завод захватила рашка.

Нет желания керманычей а не мощностей. При Укрзализинце есть несколько ремонтных заводов, разборка - сборка налажена, часть деталей изготовлялось прямо на месте. Для остальной части можно было бы привлечь тотже Мотор Сич. Думаю при правильном подходе за год бы справились запустить завод.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:44

Что-бы быть в тренде надо стараться подлизать США , да-же в убыток собственной стране и местному населению . Понты дороже денег , ведь не дешево стоит услуга похлопывания по плечу американского президента.
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 08:45

  ребе Нок написав:
  BIGor написав:
  Cler написав:имея в стране собственные предприятия по производству локомотивов только идиоты или продажные коррупционеры могут покупать их в америке...

Бред, нет у нас мощностей для постройки локомотивов. Единственный завод захватила рашка.

Нет желания керманычей а не мощностей. При Укрзализинце есть несколько ремонтных заводов, разборка - сборка налажена, часть деталей изготовлялось прямо на месте. Для остальной части можно было бы привлечь тотже Мотор Сич. Думаю при правильном подходе за год бы справились запустить завод.


В аграрной сверждержаве могут быть только предприятия по переработке с/х сырья, а все остальное лучше покупать и желательно в США, слава Трампу!

фас!
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 14:13

  BIGor написав:
  Cler написав:имея в стране собственные предприятия по производству локомотивов только идиоты или продажные коррупционеры могут покупать их в америке...

Бред, нет у нас мощностей для постройки локомотивов. Единственный завод захватила рашка.

это вы пишете бред - когда это россияне успели захватить Харьков и Днепропетровск? луганский завод для вашего сведения не единственный...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:42

  yanyura написав:
  Sommer написав:И руку дашь на отсечение? :mrgreen:

По пари с zРадио вы уже слились. Тепер пытаетесь организовать пари со Shram'ом, и, если он примет пари, тоже слиться?

Как вы, тролли, предсказуемы!


О, еще один проснулся. Что, не нравится, когда вас на чистую воду выводят? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 16:48

  Cler написав:
  BIGor написав:
  Cler написав:имея в стране собственные предприятия по производству локомотивов только идиоты или продажные коррупционеры могут покупать их в америке...

Бред, нет у нас мощностей для постройки локомотивов. Единственный завод захватила рашка.

это вы пишете бред - когда это россияне успели захватить Харьков и Днепропетровск? луганский завод для вашего сведения не единственный...


Единственный, который производил тепловозы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 19:20

Sommer
вы что, любой експерт из каментов за год организует завод способный по качеству продукции обойти дженерал електрик :D
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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