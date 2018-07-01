З'явилися фото першого американського локомотива для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:04

  trololo написав:Sommer
вы что, любой експерт из каментов за год организует завод способный по качеству продукции обойти дженерал електрик :D


Уже организовывали. "Берем ремонтный заводик... ну и что, что он ремонтный, сказано завод - значит завод! и организовываем там производство тепловозов... ну и что, что он ремонтировал только электровозы, какая разница!"

На словах все такие бизнесмены - Безосы с Баффетами должны были уже повеситься от разочарования.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:23

  trololo написав:Sommer
вы что, любой експерт из каментов за год организует завод способный по качеству продукции обойти дженерал електрик :D

Где я говорил что обойдем по качеству? Соврал ты. И при этом у тебя же в подписи написано: главное оружие рашистов - ложь. Кто ты после этого?
ДС мне друг, но истина дороже
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