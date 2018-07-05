Американський посол виступила на Київському форумі безпеки і пояснила, що робити Україні для вступу в Альянс.
Дивися повний текст У США озвучили умови для України щодо вступу в НАТО.
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Додано: Сер 11 лип, 2018 11:54
У США озвучили умови для України щодо вступу в НАТО
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Дивися повний текст У США озвучили умови для України щодо вступу в НАТО.
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:09
Главное, повторять "халва"
back in USSR
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:44
Головне рухатися вперед і наполегливо працювати, робити реформи і побільше оптимізму, бо як людина бачить світ, таким він і буде для людини. Двоє дивилися крізь ґрати: один бачив бруд, а інший - зірки...
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