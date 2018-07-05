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У США озвучили умови для
України щодо вступу в НАТО

У США озвучили умови для України щодо вступу в НАТО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:54

У США озвучили умови для України щодо вступу в НАТО

Пропонуємо до обговорення:
Американський посол виступила на Київському форумі безпеки і пояснила, що робити Україні для вступу в Альянс.

Дивися повний текст У США озвучили умови для України щодо вступу в НАТО.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 11:55

Надо ещё закончить боевые действия на территории Украины
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:09

Американський посол виступила на Київському форумі безпеки і пояснила, що робити Україні для вступу в Альянс.


Главное, повторять "халва"
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:44

Головне рухатися вперед і наполегливо працювати, робити реформи і побільше оптимізму, бо як людина бачить світ, таким він і буде для людини. Двоє дивилися крізь ґрати: один бачив бруд, а інший - зірки...
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