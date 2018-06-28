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Кабмін затвердив прогноз
економічного і соціального...

Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:06

Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального...

Пропонуємо до обговорення:
Прогноз в цифрах.

Дивися повний текст Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального розвитку країни на 2019-2021.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 12:07

Знову казки.Росту не видно ,є одне зубожіння.
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