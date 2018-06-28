|
|
|
Кабмін затвердив прогноз економічного і соціального...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:06
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83110
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 лип, 2018 12:07
Знову казки.Росту не видно ,є одне зубожіння.
-
vovaplus
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 19.08.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|179
|
|
|2
|94
|
Сер 04 лип, 2018 14:32
sal
|
|23
|1504
|
|