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Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лип, 2018 17:01
Sommer написав: pohl-elena написав:
А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?
Ссылку в студию!
А по какой цене покупается газ из Эвропы?
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yama