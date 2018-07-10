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Україна почала нарощувати
добовий транзит газу в ЄС -...

Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:01

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко


Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?

Ссылку в студию!


А по какой цене покупается газ из Эвропы?
pohl-elena
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