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Україна почала нарощувати
добовий транзит газу в ЄС -...

Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 17:01

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко


Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?

Ссылку в студию!


А по какой цене покупается газ из Эвропы?
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 20:06

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:
  pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко


Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?

Ссылку в студию!


А по какой цене покупается газ из Эвропы?


Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:13

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко


Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?

Ссылку в студию!

А по какой цене покупается газ из Эвропы?


Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Когда собаке делать нечего , то она ...
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:33

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко

Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?

Ссылку в студию!


А по какой цене покупается газ из Эвропы?


Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

У тебя шо обе левые или с гуглом не дружишь?
Для ленивых и тупых "Президент Петр Порошенко назвал цену европейского газа для Украины.
Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов."
10% посчитать или сам осилишь?
eap2828
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 11:56

  Sommer написав:
  pohl-elena написав:
  Sommer написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко


Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?

Ссылку в студию!


А по какой цене покупается газ из Эвропы?

Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.


"В «Нафтогазе Украины» заявили, что компания покупает в Европе газ по высокой цене и потребует от «Газпрома» компенсации разницы цен. В начале коммерческий директор украинской нацкомпании Юрий Витренко написал, что цены на газ в ЕС превышают стоимость российского газа в четыре раза — более тысячи долларов. Однако уже вчера он заявил журналистам, что по всем закупкам ориентировочная стоимость европейских закупок на 33,9% выше, чем прямые поставки газа из России."
Я балдею с этих клоунов, сегодня одна цена, завтра другая, послезавтра третья и такие чмошники, хотят научить нас жизни
alexpol10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:21

Я балдею с этих клоунов, сегодня одна цена, завтра другая, послезавтра третья


Про спотовый рынок газа слышал, ДББЛ?

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avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:41

European Union Natural Gas Import Price:
7.19 USD/MMBtu for May 2018
May 31, 2018 7.19
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
Это примерно 260 долларов за 1000 м3
May 31, 2017 5.35
За год цена выросла на 40%
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:54

  avax написав:
Я балдею с этих клоунов, сегодня одна цена, завтра другая, послезавтра третья


Про спотовый рынок газа слышал, ДББЛ?

Зображення

Точно такие ДББЛы как ты и рулят нашей страной, потому что надо быть полным ДББЛом чтобы покупать газ,уголь,ТВЭЛы дороже чем им предлагают другие. "Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов"
alexpol10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:28

  pohl-elena написав:
  Sommer написав:Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Когда собаке делать нечего , то она ...

... пишет всякую зраду, которую подтвердить ничем не может?

Ну спасибо, я уже понял.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 16:29

  alexpol10 написав:
  Sommer написав:Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.


"В «Нафтогазе Украины» заявили, что компания покупает в Европе газ по высокой цене и потребует от «Газпрома» компенсации разницы цен. В начале коммерческий директор украинской нацкомпании Юрий Витренко написал, что цены на газ в ЕС превышают стоимость российского газа в четыре раза — более тысячи долларов. Однако уже вчера он заявил журналистам, что по всем закупкам ориентировочная стоимость европейских закупок на 33,9% выше, чем прямые поставки газа из России."


Так что, в четыре раза, на 33.9% выше или на 10%? Или методички попались разные, с точной зрадой определиться невозможно? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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