Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Sommer написав:Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
"В «Нафтогазе Украины» заявили, что компания покупает в Европе газ по высокой цене и потребует от «Газпрома» компенсации разницы цен. В начале коммерческий директор украинской нацкомпании Юрий Витренко написал, что цены на газ в ЕС превышают стоимость российского газа в четыре раза — более тысячи долларов. Однако уже вчера он заявил журналистам, что по всем закупкам ориентировочная стоимость европейских закупок на 33,9% выше, чем прямые поставки газа из России."
Так что, в четыре раза, на 33.9% выше или на 10%? Или методички попались разные, с точной зрадой определиться невозможно?
Sommer написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?
Ссылку в студию!
А по какой цене покупается газ из Эвропы?
Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Тебе же уже написали или с глазами проблема, а может не только с глазами?
У тебя шо обе левые или с гуглом не дружишь? Для ленивых и тупых "Президент Петр Порошенко назвал цену европейского газа для Украины. Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов." 10% посчитать или сам осилишь?