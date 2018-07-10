Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Sommer написав:Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
"В «Нафтогазе Украины» заявили, что компания покупает в Европе газ по высокой цене и потребует от «Газпрома» компенсации разницы цен. В начале коммерческий директор украинской нацкомпании Юрий Витренко написал, что цены на газ в ЕС превышают стоимость российского газа в четыре раза — более тысячи долларов. Однако уже вчера он заявил журналистам, что по всем закупкам ориентировочная стоимость европейских закупок на 33,9% выше, чем прямые поставки газа из России."
Так что, в четыре раза, на 33.9% выше или на 10%? Или методички попались разные, с точной зрадой определиться невозможно?
Sommer написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Это они писали, что Украина покупает дороже на 10%?
Ссылку в студию!
А по какой цене покупается газ из Эвропы?
Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Тебе же уже написали или с глазами проблема, а может не только с глазами?
У тебя шо обе левые или с гуглом не дружишь? Для ленивых и тупых "Президент Петр Порошенко назвал цену европейского газа для Украины. Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов." 10% посчитать или сам осилишь?
sea6 написав: Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов." 10% посчитать или сам осилишь?
Напоминаю:
pohl-elena написав:«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Цитата Порошенко с 1 по 30 июня 2018 года?
pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Или кто-то из них Порошенко?
Взялись зраду накручивать - так умейте держать марку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
sea6 написав: Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов." 10% посчитать или сам осилишь?
Напоминаю:
pohl-elena написав:«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Цитата Порошенко с 1 по 30 июня 2018 года?
pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Или кто-то из них Порошенко?
Взялись зраду накручивать - так умейте держать марку.
Я шото не врубаюсь для тебя главное цена на газ или то кто эту цену озвучил? А сам то ты знаешь какая цена за 1000
sea6 написав: Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов." 10% посчитать или сам осилишь?
Напоминаю:
pohl-elena написав:«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Цитата Порошенко с 1 по 30 июня 2018 года?
pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Это кто писал? "Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко."
А теперь считай: 1.природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. 2.стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. С математикой у тебя все в порядке 238,55+10%=262,41$ Ну что еще ни ясно... зрада...методички... Тебе же вроде уже посоветовали обратится к врачу, так давай не задерживайся
sea6 написав: Глава государства отметил, что Украина должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. А цены на спотовом рынке, по которым страна сейчас покупает газ в Европе, - от 250-300 до 500 долларов." 10% посчитать или сам осилишь?
Напоминаю:
pohl-elena написав:«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Цитата Порошенко с 1 по 30 июня 2018 года?
pohl-elena написав:А на счет методичек так это вопросы к пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины и к коммерческому директору «Нафтогаза» Юрию Витренко
Это кто писал? "Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко."
А теперь считай: 1.природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. 2.стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. С математикой у тебя все в порядке 238,55+10%=262,41$ Ну что еще ни ясно... зрада...методички... Тебе же вроде уже посоветовали обратится к врачу, так давай не задерживайся
Ты так пытаешься ответить за Витренко, Порошенко или Минэкономразвития? Или мы тебе должны верить потому что "мамой клянус"?
Еще раз - одна цена в марте, вторая в июне. Чем март от июня отличается ты в курсе? В курсе, прекрасно - теперь вторая истина: цена на газ изменяется иногда каждый месяц, а тем более поменялась за 3 месяца.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
pohl-elena написав:«Высчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.
Цитата Порошенко с 1 по 30 июня 2018 года?
Это кто писал? "Я жду ссылку на то, что Украина покупает газ дороже на 10% от пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины и коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко."
А теперь считай: 1.природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. 2.стоимость импортного природного газа, которая сложилась в процессе таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,1776 гривен, или $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины. С математикой у тебя все в порядке 238,55+10%=262,41$ Ну что еще ни ясно... зрада...методички... Тебе же вроде уже посоветовали обратится к врачу, так давай не задерживайся
Ты так пытаешься ответить за Витренко, Порошенко или Минэкономразвития? Или мы тебе должны верить потому что "мамой клянус"?
Еще раз - одна цена в марте, вторая в июне. Чем март от июня отличается ты в курсе? В курсе, прекрасно - теперь вторая истина: цена на газ изменяется иногда каждый месяц, а тем более поменялась за 3 месяца.
Цену на газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс. куб. м. знают все и Витренко и Порошенко и Минэкономразвития одному тэбе не известно, может тебе еще и договор с мокрой печатью предоставить
Цену на газ $266,3504 за 1000 кубометров», — сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины
тебе этого не достаточно? Завтра позвоню Витренко и Порошенко чтобы они тебе ЛИЧНО выслали подтверждение А если честно, то лучше обратится к врачу