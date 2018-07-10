Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...

Ну теперь осталось только подать на нобелевку за доказательство что 15% равны 10%.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 19:59
Ну теперь осталось только подать на нобелевку за доказательство что 15% равны 10%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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