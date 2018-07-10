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Україна почала нарощувати
добовий транзит газу в ЄС -...

Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:59

  yanyura написав:
  Sommer написав:Ловко ты вывел своих соратников на чистую воду, развеяв выдумки про 10%. :mrgreen:

Да?

Математику в школе прогуливал?

274,5707 больше 238,55 на 15%
266,3504 больше 238,55 на 11,6%


Ну теперь осталось только подать на нобелевку за доказательство что 15% равны 10%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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