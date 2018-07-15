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Україна почала нарощувати добовий транзит газу в ЄС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:59
yanyura написав: Sommer написав:
Ловко ты вывел своих соратников на чистую воду, развеяв выдумки про 10%.
Да?
Математику в школе прогуливал?
274,5707 больше 238,55 на 15%
266,3504 больше 238,55 на 11,6%
Ну теперь осталось только подать на нобелевку за доказательство что 15% равны 10%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 16 лип, 2018 21:57
yanyura написав: Sommer написав:
Ловко ты вывел своих соратников на чистую воду, развеяв выдумки про 10%.
Да?
Математику в школе прогуливал?
274,5707 больше 238,55 на 15%
266,3504 больше 238,55 на 11,6%
Да что ты ему объясняешь, у него что-то с головкой, а к врачу не ходит
Дэцелов в игнор
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Додано: Пон 16 лип, 2018 22:05
Sommer написав: yanyura написав: Sommer написав:
Ловко ты вывел своих соратников на чистую воду, развеяв выдумки про 10%.
Да?
Математику в школе прогуливал?
274,5707 больше 238,55 на 15%
266,3504 больше 238,55 на 11,6%
Ну теперь осталось только подать на нобелевку за доказательство что 15% равны 10%.
писано в июне
"но Киев предпочёл закупать его в Европе по $266, переплачивая более
10%"
глаза открой инфузория
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