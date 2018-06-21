Київенерго почало "вибивати" кошти з боржників
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Додано: Сер 11 лип, 2018 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії.
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Київенерго почало \"вибивати\" кошти з боржників
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R2
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Додано: Сер 11 лип, 2018 16:26
Янукович: "А что, так можно было?"
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Додано: Чет 12 лип, 2018 00:03
Надеюсь, со штрафными санкциями? Потому что иначе это баловство. 200 тыс грн сейчас и три года назад - это совсем разные деньги, и должники все равно оказываются в выигрыше.
Kart
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Додано: Чет 12 лип, 2018 01:42
Нужно быть эпическим идиотом чтобы иметь действующий договор и не платить по нему. Любой адекватный человек сперва разрывает договор, потом не платит до заключения нового, который не заключает.
AlifeSoft
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Додано: Чет 12 лип, 2018 06:12
AlifeSoft написав:
Нужно быть эпическим идиотом чтобы иметь действующий договор и не платить по нему. Любой адекватный человек сперва разрывает договор, потом не платит до заключения нового, который не заключает.
В договоре написано, что оплата согласно счётчику, а начисляли за последний год исходя из вымышленных норм. Какой идиот будет платить по такому договору рыжему таракану?
BIGor
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Додано: Чет 12 лип, 2018 09:07
AlifeSoft написав:
сперва разрывает договор, потом не платит до заключения нового, который не заключает.
спасибо за подсказку)) Но что-то мне говорит, что в данном случае это не сработает. Вы имели счастье вязаться с укросудами?
PSPoldman
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Додано: Чет 12 лип, 2018 12:35
PSPoldman написав: AlifeSoft написав:
сперва разрывает договор, потом не платит до заключения нового, который не заключает.
спасибо за подсказку)) Но что-то мне говорит, что в данном случае это не сработает. Вы имели счастье вязаться с укросудами?
Знакомая приводила домой комиссии, составляла акты о температуре в квартире и т.д. в итоге суд теплосетям проиграла и заплатила все сполна + судебные издержки...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Додано: Чет 12 лип, 2018 21:04
PSPoldman написав: AlifeSoft написав:
сперва разрывает договор, потом не платит до заключения нового, который не заключает.
спасибо за подсказку)) Но что-то мне говорит, что в данном случае это не сработает. Вы имели счастье вязаться с укросудами?
https://alifesoft.livejournal.com/16334.html
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
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